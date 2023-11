Jedno z najpiękniej położonych miast w Polsce. Niedoceniane przez turystów

"Nie wypada nie zdobyć zamku, choć czasem ciężkie to boje", "Nie ma przewodników, ale mimo to warto się wybrać! Urokliwe miejsce, przywodzi na myśl jakieś ruiny we Włoszech. Mury porośnięte roślinnością, kręte, wąskie schody, widok z wieży... Warto to zobaczyć. Polecam czarny szlak pod górę i powrót czerwonym" – komentują turyści w polskim serwisie Nocowanie.pl.