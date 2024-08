Wyjątkowe miejsce w Polsce. "Świat jest piękny, ale nasze to jest nasze"

- To, co dzieje się na Wyspie Sobieszewskiej w ostatnich latach, to prawdziwe szaleństwo. Z jednej strony to cudownie, bo to miejsce dostało wiatru w żagle i rozwija się tak szybko, jak nigdy dotąd, a z drugiej strony nie sposób oprzeć się wielkiemu strachowi o to, co przyniesie masowa turystyka. Nie chcemy tutaj drugiego Władysławowa. To miejsce od lat jest przyrodniczym rajem i chcemy, żeby jak najdłużej nim zostało. Dlatego tak ważne są tutaj balans i roztropność, zarówno przedsiębiorców i inwestorów, jak i turystów - przyznaje pani Ania, mieszkanka Wyspy Sobieszewskiej.