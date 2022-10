Wyjątkowe odkrycie. Po 85 latach odnaleźli porzucony aparat podróżnika

Bradford Washburn to odkrywca, kartograf i fotograf amerykańskiego pochodzenia. Dzięki swoim doświadczeniom podróżniczym - a także przeprowadzonym badaniom - do dziś jest legendą i autorytetem wśród alpinistycznej społeczności. Jego dokumentacja górska została wykorzystana do stworzenia map i tras, z których wspinacze wciąż korzystają. Dzięki nim można także pokazać młodym, jak zmieniają się górskie tereny.