Wyjątkowe wydarzenie na Lubelszczyźnie. "Dostarczy ciekawych wrażeń i emocji"

"To będzie prawdziwe święto archeologii! Nie może Was na nim zabraknąć!" - zachęca do przyjścia Muzeum Narodowe w Lublinie, które o wyjątkowym widowisku pisze w swoich mediach społecznościowych. Dodają także, że wydarzenie realizowane jest w ramach projektu "Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo".