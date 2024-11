Wyjątkowy, ale mało doceniony region Polski. Powstają nowe obiekty

Jezioro Nyskie

Jezioro, o którym mowa, to tak naprawdę zaporowy zbiornik retencyjny na Nysie Kłodzkiej, zbudowany w 1971 r., i oddany do eksploatacji rok później. Zapora jest betonowo-ziemna, o długości ponad 5 km i wysokości do 14 m. Powierzchnia zbiornika przekracza dwa tys. ha.