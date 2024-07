Wyjątkowy zakątek na wybrzeżu. Właśnie zakończono wielką inwestycję

Najbardziej wysunięta na północ miejscowość w Polsce

Jastrzębia Góra to wyjątkowa miejscowość na polskim wybrzeżu. Słynie z klifowego wybrzeża i pięknych plaż, ale nie to sprawia, że jest tak wyjątkowa. Jastrzębia Góra to najbardziej wysunięta na północ miejscowość w naszym kraju.