Wypadek na Wyspach Kanaryjskich. Na pokładzie 52 osoby

Lobos - maleńka wysepka z jedną wsią

Lobos to niewielka wysepka o powierzchni 4,58 km kw, należąca do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Znajduje się sześć km na północny wschód od Fuerteventury. Od 1968 r., kiedy to zautomatyzowano znajdującą się na niej latarnię morską, nie posiada stałych mieszkańców. Kilkanaście lat później utworzono na niej rezerwat przyrody o nazwie Parque Natural Islote de Lobos. Na lokalny krajobraz składają się przede wszystkim wydmy, mokradła i niewielkie stożki wulkaniczne. Na wyspie znajduje się tylko jedna mała wieś - Puertito - z zaniedbanymi, opuszczonymi domostwami.