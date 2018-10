Tatry i Podhale to nie tylko górskie szlaki. Atrakcje okolic

Podhale oraz Tatry od lat niezmienne zachwycają. Coś dla siebie znajdą tutaj zarówno miłośnicy ciszy i spokoju, jak i fani zatłoczonych kurortów górskich z mnóstwem rozrywek dla dzieci i dorosłych. Przyjrzyjmy się tatrzańskim zakątkom.

Wybierz się w Tatry i na Podhale

Tatrzański klimat zbieżny jest nieco z klimatem alpejskim, a na większą skalę i w celach turystycznych region docenia się od momentu pierwszej udokumentowanej wycieczki w Tatry w drugiej połowie XVI w. Również oficjalne zdobywanie okolicznych szczytów i sporządzanie map terenu rozpoczęło się niedługo potem.

Tatry i Podhale rozpropagowała kolejno spora ilość publikacji książkowych z tej tematyki, a osiedlanie się tutaj polskiej inteligencji, popularyzacja ciekawego folkloru i zachwyt nad unikalną przyrodą szły w parze z inspiracją dla wielu artystów z różnych dziedzin. Zakopiańscy górale tworzyli przewodniki dla miłośników lokalnego taternictwa zimowego, powstawały stosowne organizacje skupiające zagorzałych fanów górskich szczytów oraz ratownictwa górskiego. Tutejsza oryginalna architektura i styl zakopiański (ojcem był Stanisław Witkiewicz) uzupełnione tatrzańskim pejzażem zachwycały wówczas i tak jest do dzisiaj.

Spokojna, górska okolica Tatr i Podhala

Jeśli szukamy noclegów na Podhalu i w Tatrach, doskonale sprawdzą się takie większe i mniejsze miejscowości, jak stolica Podhala Nowy Targ, Biały i Czarny Dunajec, Zakopane, Białka Tatrzańska, Chochołów, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Małe Ciche, Brzegi czy Murzasichle. Na Podhalu wyraźnie widzimy problem z malejącą populacją mniejszych miejscowości i wsi, których mieszkańcy lata temu emigrowali za pracą chociażby do Stanów Zjednoczonych. Wiele domów stoi pustych od dekad i nikt się nimi nie zajmuje. Spokojny górski krajobraz i mało ruchliwa okolica to jednak nie lada gratka dla wszystkich turystów, przybywających na Podhale czy w Tatry z miast, poszukujących wytchnienia i okazji do efektywnego wypoczynku.

W sezonie zimowym w zarówno w Tatrach, jak i na Podhalu u ich północnego podnóża panują świetne warunki narciarskie. Stoki są świetnie przygotowane, a pokrywa śnieżna w większości stacji imponująca i w razie potrzeby na bieżąco uzupełniana armatkami śnieżnymi.

Środkowa część Kotliny Podhala ograniczona jest od góry pasmem Gorce, południe to charakterystyczne Skalne Podhale, a wszędzie jest sporo torfowisk. Okoliczne tereny nie są bardzo wysokie (do 900 m n.p.m.), idealne na rodzinne wędrówki z plecakiem. Ten region kulturowy nad Dunajcem rozwinął własne, dość bogate tradycje dzięki zamieszkującej go ludności góralskiej, czyli Podhalanom, posługującym się gwarą podhalańską, a na ważne okazje wkładającym piękny strój regionalny.

Jaskinie tatrzańskie

Zarówno w Polsce, jak i na terenie Słowacji w Tatrach znajdziemy mnóstwo ciekawych jaskiń, przede wszystkim z pionowym ukształtowaniem, pochodzących głównie z czwartorzędu, a także kilkanaście jaskiń lodowych. W polskich Tatrach jest ich podobno aż 874, w tym najgłębsze oraz najdłuższe w kraju o łącznej długości przeszło 134 km (mowa tylko o zbadanych częściach). Niektóre jaskinie wciąż się zmieniają i odkrywane są całe ich ukryte podziemne systemy.

W Polsce do zwiedzania udostępnione są m.in. Jaskinia Mroźna, Jaskinia Dziura, system Jaskiń Pawlikowskiego czy Smocza Jama. Do największych obiektów tego typu należą natomiast Jaskinia Wielka Śnieżna, Śnieżna Studnia, Jaskinia Wysoka, Jaskinia Miętusia i Bańdzioch Kominiarski. Z najnowszych odkryć warto wymienić Jaskinię Hardą, wciąż eksplorowaną, o głębokości ok. 126 m. W jaskinie najbardziej obfituje Dolina Chochołowska, a także Dolina Kościeliska, wąwóz Kraków, Dolina Miętusia, Dolina Małej Łąki i Dolina Bystrej.

Atrakcje Tatr i Podhala

Polską część Tatr odwiedza latem przeszło połowa turystów spośród przyjeżdżających tutaj w ciągu całego roku. Oprócz górskich szlaków o długości 275 km bardzo lubimy kolejki linowe na Gubałówkę i Kasprowy Wierch oraz Łomnicę czy Smokowieckie Siodełko, już na Słowacji. Niezmiennie kochamy Giewont, Morskie Oko, Czarny Staw pod Rysami, Tatrzański Park Narodowy (według stacji CNN to światowa czołówka obiektów tego typu), 9 pięknie położonych schronisk górskich, w tym najwyżej usytuowane w kraju, to w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

Ponadto region należy do Rezerwatu Biosfery UNESCO. Zobaczymy tutaj rysie, kozice, jelenie, świstaki, orły, przy drogach pasą się owce, szukające schronienia przed deszczem w szałasach i bacówkach, a przy odrobinie szczęścia z daleka wypatrzymy nawet niedźwiedzia brunatnego. I najlepiej trzymajmy się wówczas na dystans, a już na pewno nie próbujmy go karmić.

Podczas pobytu w Tatrach warto odwiedzić takie ciekawe miejsca, jak Wodogrzmoty Mickiewicza, wodospad Wielka Siklawa, Dolinę Chochołowską, w której zakochany był papież Jan Paweł II, Dolinę Gąsienicową, Dolinę Rybiego Potoku. Najwyższe góry w Polsce przyciągają w trybie całorocznym, a ich magię mogliśmy podziwiać już w "Potopie". Lokalne zwyczaje podpatrzymy natomiast podczas zabaw po góralsku, czyli śpasów. To pokazy tańców zbójnickich, góralskie przyśpiewki, regionalne dania, a imprezy tego typu organizowane są na ogół w stylowych karczmach lub gazdówkach, gdzie serwowane są również trunki ułatwiające integrację z innymi turystami oraz mieszkańcami Podhala i Tatr.

Fani zwiedzania i muzeów również znajdą w Tatrach i na Podhalu coś dla siebie. W samym Zakopanem zapraszają Muzeum Tatrzańskie, Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Muzeum Kornela Makuszyńskiego, Muzeum Jana Kasprowicza, Galeria Władysława Hasiora, Galeria Sztuki XX wieku, Chałupa Sabały, Centrum Edukacji Przyrodniczej czy Muzeum Karola Szymanowskiego. Ponadto koniecznie zobaczcie Muzeum Powstania Chochołowskiego w zabytkowej chałupie, dwór szlachecki Łopuszna, drewniany kościółek w Dębnie Podhalańskim. Region obfituje także w atrakcje wodne na czele z Termami Chochołowskimi, termą Bukowina, Termą Bania (Białka Tatrzańska), zakopiańskim Aqua Parkiem, kompleksem Gorący Potok w Szaflarach oraz kąpieliskiem na Polanie Szymoszkowej.

