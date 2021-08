Wypoczynek w jurcie. Pomysł na nietypowy weekend

Nocleg w jurcie. Propozycja nie tylko na lato

Dla wielu ludzi żyjących w Azji jest to dom, w którym mieszkają na co dzień. Jednak w Polsce to nadal nowinka i ciekawe miejsce na weekend. Jurty najczęściej spotykamy w nowoczesnych gospodarstwach agroturystycznych, starających się w taki właśnie nietuzinkowy sposób uatrakcyjnić swoją ofertę.