Wyprawa na Wielki Mur i do urokliwego miasteczka Gubei

Odcinek Simatai - spotkanie z historią i przyrodą

Wielki Mur Chiński składa się z wielu odcinków, rozlokowanych w 15 prowincjach północnych Chin. Odcinek Simatai jest jedną z części Wielkiego Muru, która położona jest ponad 120 kilometrów od centrum chińskiej stolicy i śmiało można powiedzieć, że to wyjątkowe miejsce do osobistego przeżycia majestatu tej historycznej budowli. Na tym odcinku zachowały się oryginalne starożytne ruiny z czasów dynastii Ming. Został on wzniesiony w XIII wieku i cechował go doskonały system obronny. Nie tylko jednak historia przyciąga w to miejsce turystów. Wielki Mur Simatai można zwiedzać również nocą, kiedy światła zapalają się na budowli oraz w wodnym miasteczku u jego podnóża. Naprawdę warto się zdecydować na obejrzenie widoku tej niezwykłej budowli nocą.