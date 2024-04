Wyspa jak z innej planety. "Zainteresowanie zdecydowanie wzrosło"

Żadne linie lotnicze nie oferują bezpośrednich lotów z Polski do Jemenu. Biura podróży oferują więc dwie opcje. Pierwsza to taka, w której cena wycieczki z przelotem z Abu Dhabi na Sokotrę to koszt o ok. 12 tys. zł. Ale loty z Polski trzeba wykupić osobno. Do tego też należy doliczyć koszt uzyskania wizy jemeńskiej (ok. 680zł). Są też biura, które w cenę nie wliczają żadnych lotów. Wówczas za wycieczkę na wyspę trzeba zapłacić ok. 7,5 tys. zł. W cenie wszystkich wycieczek są oczywiście noclegi.