Wyspa słońca. Turyści wybierają ją na wakacje także z innego powodu

Raj dla aktywnych

Rodos to także prawdziwy raj dla miłośników sportów wodnych. Na południowym krańcu wyspy leży mały półwysep Prasonisi, połączony z resztą wyspy jedynie wąskim przesmykiem. Zresztą podczas burz jest on często podmywany, co sprawia, że Prasonisi staje wyspą. Półwysep jest szczególnie popularny wśród polskich kitesurferów i windsurferów, ponieważ są tu idealne warunki do uprawiania tych sportów. Znajduje się tutaj również kilka międzynarodowych i lokalnych szkół surfingu. Z równie doskonałych warunków do uprawiania windsurfingu słynie Ixia i Ialyssos. Znajduje się tu też kilka baz windsurfingowych.