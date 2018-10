Wyspy Kanaryjskie. Wybierz wyspę idealną

Wyspy Kanaryjskie to przede wszystkim Lanzarote, Fuerteventura oraz Teneryfa – te najbardziej znane, najpopularniejsze i z największą ilością atrakcji dla przyjezdnych. Sprawdźmy, jak prezentuje się ten kierunek turystyczny.

Wulkaniczna Lanzarote

Wulkaniczna sceneria Lanzarote to bezpośredni skutek licznych wybuchów na tzw. Wyspie Wulkanów. Ale nie ma powodów do obaw, gdyż ostatnia erupcja w tej części słonecznych Wysp Kanaryjskich miała miejsce prawie dwa stulecia temu. To w tym zakątku Hiszpanii usytuowanym w Makaronezji zadziwią nas niebanalne plenery do zdjęć, dosyć suchy klimat z przyjemnymi temperaturami powietrza, ciepłymi nocami i krystalicznie czystymi wodami Oceanu Atlantyckiego nadającymi się do kąpieli przez cały rok. Najgorętsze będzie południe wyspy Lanzarote, gdzie prawie nie wieją typowe dla północy wiatry, przynoszące ochłodę.