Wyspy w Polsce. Ile ich tak naprawdę jest?

Największą z wrocławskich wysp jest, jak wskazuje sama jej nazwa, Wielka Wyspa. Na jej terenie znajduje się m. in. ZOO, Hala Stulecia, Ogród Japoński, Pergola, Stadion Olimpijski i Park Szczytnicki. Wielka Wyspa posiada powierzchnię ok. 1 km kw. i jest zaliczana do grona największych wysp śródlądowych w naszym kraju.