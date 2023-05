Hit lata w Polsce. To tam znajduje się najpiękniejsza plaża w kraju

- Pomorze Zachodnie to od lat prawdziwy hit turystyczny, wśród osób, które lubią wypoczynek nad morzem. To, co przemawia na korzyść właśnie tej części Polski, to bez wątpienia piękne plaże i przyroda - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Na korzyść zainteresowania Pomorzem Zachodnim, na pewno przemawia dobra lokalizacja - można tu dolecieć samolotem do lotniska Szczecin Goleniów z różnych zakątków Polski i Europy, skorzystać ze środków komunikacji publicznej czy dojechać swoim własnym samochodem. Pomorze Zachodnie to również świetnie rozwinięta baza noclegowa i przystępne ceny wypoczynku - dodaje.