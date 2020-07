Wyższy poziom zwiedzania

Jeśli podczas wizyty w turystycznej atrakcji zdarzyło ci się zagubić w gąszczu eksponatów i korytarzy, co spowodowało, że irytacja przysłoniła ci komfort zwiedzania, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Tego lata udostępniony zostanie praktyczny e-przewodnik w twoim własnym smartfonie, który usprawni zwiedzanie i wyniesie doświadczenia na inny poziom. Grupa muzeów i centrów nauki z całego regionu Południowego Bałtyku już kończy nad nim pracę.

Wyobraź sobie taką sytuację: podczas wakacji nad polskim morzem odwiedzasz Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Od razu zauważasz mnóstwo eksponatów, czasami zaskakująco wyglądających, znajdujących się na wielkiej sali. Wspólnie tworzą one pięć wystaw tematycznych. Z jednej strony wiszący samochód, z drugiej drzewo i pomieszczenie, które odwzorowuje trzęsienie ziemi, w głębi futurystyczne stanowiska do badania własnego organizmu czy pompy wypełnione różnymi płynami. Tyle tego, że nie wiesz od czego zacząć.

Możesz oczywiście skorzystać z pomocy edukatorów – opiekunów wystaw, którzy w przystępny sposób wyjaśnią najbardziej skomplikowane zjawiska naukowe. Możesz też eksplorować wystawy samemu i eksperymentować na własną rękę (po to przecież jest EXPERYMENT!). Przydatna będzie tutaj papierowa mapka w formie ulotki. Zamiast po nią, sięgasz jednak do kieszeni. Po dwóch kliknięciach na własnym smartfonie masz w ręku praktyczny przewodnik, który przybliża ci każdy z eksponatów dzięki umieszczonym na nich QR kodom. W przystępny sposób wyjaśnia schemat działania poszczególnych stanowisk oraz angażuje cię w grę, dzięki której wizyta w Centrum zamienia się w edukacyjną przygodę. Takie rozwiązanie wdrażane jest właśnie w wielu centrach nauki i muzeach w całym regionie Południowego Bałtyku w ramach projektu Baltic Museums: Love IT! pod wspólną marką emused.eu.

Większość turystycznych atrakcji, które aktywnie starają się o przyciągnięcie odbiorców, unowocześnia swoją ofertę. Dziś instytucje kultury to nie tylko eksponaty za szybą. Placówki muszą i dążą do tego, aby wciągać odbiorców, przekazać wiedzę w sposób przyjemny i angażujący wszystkie zmysły. Za świetny przykład takiego działania może posłużyć gdyńskie Centrum Nauki EXPERYMENT. – Aktywne zwiedzanie to sposób odkrywania nauki w EXPERYMENCIE. Polega na tym, że każde ze stanowisk wymaga różnego rodzaju interakcji. U nas nie tylko można, lecz wręcz należy dotykać wszystkich eksponatów – mówi Jakub Łasek z Centrum Nauki EXPERYMENT. – Dzięki temu nasi goście, niezależnie od wieku, odkrywają naukę, jaka stoi za tą zabawą.

Tradycyjnie za pomoc w samodzielnym zwiedzaniu służą wspomniane mapki w formie papierowych ulotek lub standów umieszczonych na wystawach. Wraz z unowocześnieniem oferty przyszedł jednak czas na nowe spojrzenie również na ten element. Już niebawem w EXPERYMENCIE oraz muzeach partnerskich pojawi się internetowy e-przewodnik, niewymagający instalowania żadnych aplikacji na twoim smartfonie.

Współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk projekt Baltic Museums Love IT zrzesza atrakcje turystyczne, ale także specjalistów IT oraz uczelnie wyższe z Polski, Danii, Szwecji, Litwy i Niemiec. Główny cel? Stworzenie nowego produktu turystycznego dla całego regionu – internetowego przewodnika po tych instytucjach. E-przewodnik wyświetli dodatkowe multimedia i ciekawostki dotyczące stanowisk, zaprowadzi użytkownika do najciekawszych stanowisk, wyjaśni w prosty sposób doświadczenia naukowe oraz wskaże praktyczne zastosowania zdobytej w centrum wiedzy. Oczywiście zaoferuje także informacje praktyczne: możliwość zakupu biletów, godziny otwarcia czy lokalizacje restauracji.

Do korzystania z przewodnika wystarczy smartfon z dostępem do Internetu. Użytkownik skorzysta z własnego urządzenia (zgodnie z zasadą Bring Your Own Device), co jest bardziej praktyczne, bezpieczniejsze z sanitarnego punktu widzenia oraz po prostu tańsze. Nie trzeba nic pobierać i za nic płacić – wystarczy wejść na stronę przewodnika poświęconą danej placówce. Muzea zadbały o to, by goście nie musieli się martwić o połączenie z Internetem, oferując darmowe Wi-Fi. W zależności od charakteru wystawy, aplikacja oferuje różne opcje zwiedzania. We wspomnianym Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni można wybrać konkretne ścieżki prowadzące po każdej z pięciu części głównej sali ekspozycyjnej. Wszystkie stanowiska są dokładnie omówione i uzupełnione popularnonaukowymi ciekawostkami czy dodatkowymi grafikami.

E-przewodniki powstałe w ramach projektu Baltic Museums Love IT dostępne będą już wkrótce. Partnerzy projektu – instytucje dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego są na finiszu prac związanych z wprowadzaniem i dostosowywaniem swoich przewodników. Ostateczna koncepcja e-przewodnika powstawała podczas wielomiesięcznych prac koncepcyjnych i projektowych z udziałem partnerów projektu – muzeów , uniwersytetów, specjalistów IT oraz entuzjastów programowania. Dla młodych programistów zorganizowane zostały Balthathony, czyli bałtyckie hackathony – maratony programowania, podczas których wykluwały się pomysły na aplikację. Spośród uczestników tych wydarzeń rekrutuje się nawet jeden z późniejszych deweloperów ostatecznego e-przewodnika.

Swoje wirtualne przewodniki w ramach projektu Baltic Museums Love IT, poza gdyńskim EXPERYMENTEM, opracowują m.in. Akwarium Gdyńskie, duńskie muzeum NaturBornholm, litewskie Lithuanian Sea Museum, czy szwedzkie Malmö Museums. W projekt zaangażowane są także inne organizacje, które dzielą się z muzeami swoją wiedzą i doświadczeniem: Uniwersytet Szczeciński, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” czy niemieckie Stralsund University of Applied Sciences i Business Academy North. Sam projekt przyciąga jednak coraz więcej chętnych instytucji. Opracowaniem własnych przewodników zainteresowane są nawet miejsca spoza regionu Południowego Bałtyku. Już wkrótce może się okazać, że internetowe przewodniki staną się turystycznym standardem i będą z powodzeniem konkurować z mobilnymi aplikacjami dedykowanymi konkretnym atrakcjom turystycznym. Mają bowiem nad nimi kilka wyraźnych przewag – nie wymagają ściągania aplikacji na telefon, są ujednolicone pod względem obsługi i designu.

Przewodniki zostaną udostępnione zwiedzającym już niebawem, choć będą dalej rozwijane. Wszystkie aktualności o przewodniku i jego funkcjonalnościach będą publikowane na oficjalnej stronie Centrum: www.experyment.gdynia.pl oraz na profilach w portalach społecznościowych.

