Z plecakiem przez świat. Wybieramy idealny model na górskie wędrówki

Plecak to nieodłączny towarzysz wycieczek górskimi szlakami. Idealnie dobrany model plecaka pozwoli nam zapomnieć o ciężkim bagażu i trudach pieszej wędrówki. Sprawdź, jaki plecak zabrać na długie i krótkie wyprawy.

Piękne widoki, bliskość natury i obietnica niezapomnianych przygód – wszystko to sprawia, że trekking górski podejmują każdego roku rzesze turystów. Warto pamiętać, że górskie wędrówki wiążą się także z wieloma trudnościami, które mogą nas spotkać w trakcie wyprawy. Zmienna pogoda, problemy techniczne, upalne dni i mroźne noce – to tylko nieliczne z wielu możliwych przeszkód na górskim szlaku. Warto wcześniej przygotować się na takie sytuacje, żeby nic nie zakłóciło nam radości beztroskiego wędrowania i kontemplacji natury. Namiot, materac, śpiwór, żywność, niezbędny sprzęt, ciepła odzież – wszystko to powinno znaleźć się w wygodnym i funkcjonalnym plecaku, zaprojektowanym specjalnie z myślą o górskich eskapadach.

Odpowiedni plecak – większa radość z wędrowania

Odpowiednio dobrany model plecaka to wspaniały towarzysz każdego wędrowca. Bez względu na to, czy planujemy krótki marsz, czy czeka nas kilkudniowa wyprawa, powinniśmy zadbać o komfort i funkcjonalność naszego bagażu. Wędrówka ze zwykłym, źle dopasowanym plecakiem może powodować bóle kręgosłupa, a także obtarcia ramion i pleców, a w dalszym czasie także poważne kontuzje i problemy ze zdrowiem. Dodatkowo trud związany z dźwiganiem niewygodnego bagażu odbiera całą radość z wycieczki.

Jak wybrać odpowiedni plecak na krótkie wycieczki?

Jednodniowa wyprawa w góry nie wymaga specjalistycznego sprzętu – wystarczy nam jedynie suchy prowiant, termos, butelka z wodą, apteczka, mapa, kompas i kurtka przeciwdeszczowa na wypadek gwałtownego załamania pogody. Błędem jest zabieranie na krótki marsz wielkiego plecaka, przeznaczonego na długie, kilkudniowe wędrówki. Dlaczego? Duża pojemność zachęca do pakowania większej ilości rzeczy, które wcale nie są potrzebne na niedługiej trasie. Z kolei plecak wypełniony jedynie do połowy może powodować brak stabilności i zaburzać tempo marszu. Zamiast dźwigać na plecach taki duży bagaż, lepiej zaopatrzyć się w plecak przeznaczony do krótkich podróży.

W przypadku zaledwie kilkugodzinnego pobytu na szlaku, a także podczas weekendowego wypadu w góry z noclegiem w schronisku idealnie sprawdzi się wariant o pojemności 20–30 l. W takim niewielkim plecaku bez problemu zmieścimy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i akcesoria na krótką wyprawę. Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar bagażu sprawią, że bez problemu pokonasz każde utrudnienia na trasie.

Niewielki rozmiar bagażu nie wyklucza jego funkcjonalności. Idealny model oprócz głównej komory posiada także troki do przymocowania ekwipunku, a także przegródki i liczne kieszonki, do których schowamy wodę i inne przedmioty. Dzięki temu mamy łatwy dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy, bez konieczności przekopywania całego bagażu.

Plecak na dłuższe, górskie wyprawy – który sprawdzi się najlepiej?

Kilkudniowy pobyt na szlaku wiąże się z koniecznością spakowania większego bagażu. Oprócz podstawowego ekwipunku potrzebna będzie także ciepła odzież, kuchenka trekkingowa, większa ilość żywności oraz namiot, materac i śpiwór, jeżeli planujesz spędzać noce na łonie natury. Jak duży powinien być plecak wyprawowy? Jeszcze do niedawna tym mianem określano plecaki o pojemności ok. 80 l. Na szczęście, dzięki nowoczesnym technologiom outdoorowym nie musimy targać ze sobą tak wielkiego bagażu. Ubrania z tkanin odpornych na brzydkie zapachy oraz szybkoschnąca bielizna i ręczniki pozwalają nam znacznie ograniczyć ilość potrzebnych rzeczy.

Na dłuższe wędrówki wystarczy nam plecak o pojemności 50–60 l. Taka wielkość sprawi, że bez problemu spakujesz niezbędny sprzęt, a dźwiganie bagażu nie obciąży nadmiernie pleców. Niektóre modele plecaków wyprawowych posiadają tzw. komin, czyli dodatkową, zwijaną warstwę materiału, dzięki której w razie potrzeby można dodatkowo zwiększyć objętość naszego bagażu. Warianty z takim udogodnieniem oznaczone są znaczkiem "+".

Chcesz kupić większy plecak, który posłuży podczas wielodniowych wycieczek i krótszych, weekendowych wypadów na szlak? Plecak wypełniony tylko w połowie nie jest zbyt komfortowy do noszenia, gdyż jego zawartość przemieszcza się na boki, utrudniając rytmiczny marsz. Na szczęście wiele modeli posiada pasy kompresyjne, dzięki którym bez problemu utrzymasz bagaż w stabilnej pozycji. Zwróć uwagę, czy wybrany model posiada także dodatkowe mocowania do przypięcia dużych przedmiotów, jak np. karimata – dzięki temu zyskasz wolne miejsce potrzebne na spakowanie większej ilości prowiantu i grubych ubrań.

Plecak plecakowi nierówny. Na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu idealnego modelu?

Na rynku znajdziemy wiele wariantów plecaków, które różnią się od siebie nie tylko wagą, objętością i ceną. Każdy z modeli posiada także liczne udogodnienia oraz detale, które istotnie wpływają na jego jakość, przeznaczenie i komfort użytkowania. Które rozwiązania ułatwią długi masz na górskim szlaku?

System nośny – to właśnie od niego zależy, czy marsz z plecakiem będzie lekki i przyjemny. System nośny to nie tylko paski i szelki, ale także miękka powierzchnia dotykająca pleców, pas biodrowy i piersiowy (gwarantują stabilizację bagażu), wentylacja, dzięki której nie grożą nam bolesne odparzenia skóry. Warto także zwrócić uwagę na to, czy plecak ma regulację szelek. Pozwala to odpowiednio dopasować go naszego wzrostu i budowy ciała.

Praktyczne dodatki – wybierając model plecaka, koniecznie zwróć uwagę, czy jest wyposażony w troczki, gumki, kieszenie, siatki i uchwyty na butelkę wody lub bidon. Takie dodatkowe udogodnienia pozwolą ci mieć najpotrzebniejsze przedmioty zawsze pod ręką, bez konieczności przeszukiwania głównej komory plecaka. Dodatkowym plusem będzie tzw. "accessibility", czyli obecność dodatkowej komory w plecaku, która umożliwia np. oddzielenie odzieży od jedzenia.

Wysoka jakość – w tym określeniu kryją się takie czynniki jak: mocna, nieprzemakalna tkanina, duża wytrzymałość na obciążenia i urazy mechaniczne, dobra asekuracja sprzętu przed uszkodzeniem oraz wygoda i komfort noszenia. Plecak turystyczny lub trekkingowy to inwestycja na dłuższy czas, dlatego tak ważna jest jego trwałość. W ofercie sklepów Decathlon dostępne są plecaki z gwarancją na 10 lat, dzięki czemu masz pewność, że w razie problemów produkt podlega reklamacji.

Pozostaje tylko wizyta w jednym z salonów sieci Decathlon i wybór wymarzonego plecaka, a potem w drogę, ku górskim szczytom!