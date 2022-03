Z roku na rok jest ich coraz więcej. Dane z Zakopanego nie pozostawiają wątpliwości

"Przez wszystkie turnusy zimowych ferii, czyli od 15 stycznia do 27 lutego do szpitalnego oddziału ratunkowego zostało przyjętych ogółem 3700 pacjentów, w tym 1188 dzieci do 18. roku życia, natomiast na samym oddziale urazowym przyjęliśmy 2665 poszkodowanych na stokach narciarskich, w tym 1022 dzieci" - informuje Czaplińska.