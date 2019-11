Z widokiem na gwiazdy. Wyjątkowe hotele pod gołym niebem

Magiczny nocleg z widokiem na rozgwieżdżone niebo nie musi być luksusem. Wystarczy karimata, śpiwór i urokliwa miejscówka na biwak. Kto szuka noclegu o wyższej klasie, ale nie chce rezygnować z fantastycznego widoku i poczucia, że jest częścią natury, może wybrać jeden z hoteli, które oferują takie właśnie warunki.

Na zdjęciu the Sky Lodge Hotel (Instagram.com/ Cooltrevelhacks)

Null Stern w Alpach Szwajcarskich

Ten obiekt stawia na pełny kontakt z naturą. Żaden z trzech oferowanych pokoi nie ma ani ścian, ani dachu, ani nawet łazienki. Cały pokój stanowi podłoga, na której ustawiono wygodne duże łoże i stolik. Do dyspozycji gości jest też lokaj, który służy pomocą i doniesie posiłek, o każdej porze. Najważniejszą atrakcją tego niezwykłego hotelu jest oczywiście widok - za dnia na wspaniałe Alpy, w nocy na bezkresne niebo i miliony gwiazd.

Nietypowe pokoje na łonie natury znajdują się w miejscu dawnego bunkra, zmienionego na hotel. Idealną noc w hotelu może zepsuć jedynie pogoda. W razie deszczu czy spadku temperatury, istnieje jednak możliwość odwołania rezerwacji lub skorzystania z hotelu zastępczego.

Tswalu Kalahari w RPA

Nocleg pod gołym niebem w dolinie Kalahari na terenie RPA nie wszystkim wydaje się bezpieczny. Dach i ściany mają tu bowiem nie tyle chronić przed chłodem, co stanowić barierę dla żyjących na tym terenie dzikich zwierząt. Nocleg w hotelu nie wiąże się jednak z żadnym ryzykiem. Znajduje się on bowiem na platformie, przez co jest niedostępny dla nieproszonych gości.

W tym niezwykłym miejscu naprawdę można poczuć się częścią natury. Niebo nad głową, mieszkańcy rezerwatu buszujący pod platformą i nic co zakłócałoby tą sielankę. A jeśli gwiazdy lub księżyc święcą zbyt mocno, nie pozwalając zasnąć, zawsze można skorzystać z kapy, która w tym hotelu robi za ewentualne zadaszenie.

L'Albereta we Włoszech

Z luksusowego noclegu pod gołym niebem możemy też skorzystać we włoskiej willi usytuowanej na brzegu jeziora Iseo. To całoroczny obiekt, który zapewni gościom schronienie także w czasie niepogody. Pokoje typu cabrio pozwalają zdecydować, czy chcemy spędzić noc w tradycyjnym apartamencie, czy otworzyć dach, by podziwiać z łóżka cudowne widoki.

Las Ventanas Al Paraiso, A Rosewood Resort w Meksyku

Nie od dziś wiadomo, że najlepsze pokoje znajdują się na najwyższym piętrze. Penthause meksykańskiego „rajskiego hotelu” jest na to najlepszym przykładem. Goście mają tu do wyboru czy chcą spędzić noc w pokoju, czy na zewnętrznym tarasie z widokiem na miliony gwiazd.

Grand Park Kodhippar na Malediwach

Na górze niebo, na dole ocean. Trudno o bardziej niesamowitą scenerię dla nocnego wypoczynku. Kto chce tego doświaczyć, powinien zarezerwować nocleg w Grand Park Kodhippar. W ośrodku znajduje się 120 domków. Każdy z nich ma prywatny basen i rozpiętą nad oceanem siatkę, która może zastąpić łóżko. Wystarczy rozłożyć pościel i można udać się na spoczynek, do którego ukołysze nas szum fal.

Amangiri "Sky Terrace" w USA

Wielki Kanion Kolorado, to miejsce, które znajduje się na liście must see tysięcy ludzi na całym świecie. A gdyby ten cud natury nie tylko zobaczyć, a spędzić w nim noc? To możliwe. Hotel Sky Terrace oferuje siedem domków noclegowych, otwartych na otaczającą je przyrodę. Rozciąga się stąd widok nie tylko na rozgwieżdżone niebo, ale też na fantastyczne pustynne krajobrazy stanu Utah.

Z widokiem, a jednak pod dachem

Kapryśna aura nie wszędzie pozwala na korzystanie z hoteli pozbawionych ścian czy dachu. Tak jest np. w Polsce, gdzie alternatywą dla tego typu obiektów mogą być komfortowe namioty w kształcie przezroczystych baniek. Nie zasłaniają widoku, dając zabezpieczenie przed deszczem i wiatrem.

Tego typu hotel znajdziemy m.in. we Francji (The Attrap Reves) i w Polsce ("W Bańce" pod Łodzią).

Skylodge Hotel w Peru

Miłośnicy ekstremalnych przeżyć mogą zdecydować się na wspinaczkę, której celem jest nocleg w przytwierdzonej do skały na wysokości 120 metrów, przeźroczystej kapsule. Ta niezwykła atrakcja znajduje się koło Cuzco, nieopodal Świętej Doliny Inków. Komfortowe kapsuły gwarantują bezpieczny wypoczynek w niesamowitej scenerii. Wewnątrz przezroczystych domków znajduje się sypialnia i, zapewniająca intymność, toaleta. Jadalnię stanowi rozpięta nad kapsułą platforma. Niezwykłe widoki i spora dawka adrenaliny - tego z pewnością nie zabraknie gościom odwiedzającym peruwiański hotel.

Hotel Kakslauttanen w Finlandii

Jeśli nocleg pod gołym niebem nie jest gdzieś wskazany - zwłaszcza zimą - to z pewnością jest to Finlandia. Nie znaczy to jednak, że na dalekiej, mroźnej północy nie znajdziemy hotelu, który oferuje noc pod gwiazdami, a jeśli będziemy mieli szczęście to także z miejscem w pierwszym rzędzie na magiczny spektakl jakim jest zorza polarna.

Wystarczy, że zatrzymamy się w szklanym igloo w rejonie Saariselkä w Laponii. Ciepłe łóżko, przeźroczysty sufit, a wokół gruba warstwa białego śniegu i czarne jak smoła niebo, na którym pojawiają się jasne gwiazdy, a potem niezwykłe barwy polarnej zorzy. To jest dopiero luksusowy nocleg!