Idealny hotel do wypoczynku nad morzem? Oto 5 rad ekspertów

Co jest najważniejsze przy wyborze letnich wakacji? Decydując się na wypoczynek za granicą, mamy przed sobą kilka podstawowych etapów selekcji. Po pierwsze – kierunek, czyli państwo, do którego wyruszymy. Po drugie – destynacja, czyli miejscowość, w której się zatrzymamy. I wreszcie po trzecie – hotel. Który z tych elementów ma największe znaczenie? Eksperci podpowiadają, że jeśli zależy nam na komforcie w dobrej cenie, czasem dobrze jest zacząć… od końca.

Kluczowym aspektem wyboru hotelu jest jego lokalizacja (Shutterstock.com)

W sytuacji, gdy planujemy wakacje typowo wypoczynkowe, zwłaszcza w rodzinnym gronie, wybór konkretnego hotelu będzie miał kluczowe znaczenie dla jakości naszego urlopu – większe nawet od państwa, które odwiedzimy. Na co zwrócić uwagę przy przeglądaniu ofert? Specjaliści portalu Wakacje.pl, w którego ofercie jest około 25 tys. obiektów, wymieniają pięć istotnych kryteriów.

Gwiazdka gwiazdce nierówna

Liczba gwiazdek to podstawowy wskaźnik standardu hotelu – zawsze należy jednak brać pod uwagę ich kontekst lokalny. Wybierając hotel pięciogwiazdkowy, a więc cechujący się najwyższym standardem, w każdym państwie możemy oczekiwać wysokiej jakości usług, bardzo dobrej infrastruktury hotelowej czy urozmaiconego wyżywienia – szczególnie, jeśli potwierdzają to wysokie oceny klientów. Nie zawiedziemy się też obiektem z czterema gwiazdkami w nazwie, ale już w przypadku „trójki”, warto dowiedzieć się nieco o realiach konkretnego kierunku. Wiele zależy o tego, jak wygląda baza hotelowa w danym kraju. Hotele w Egipcie czy Turcji kuszą wyjątkowo bogatymi i szerokimi ofertami, a także wyjątkowo bogatymi ofertami basenów i aquaparków, co w innych krajach nie musi być już regułą. W każdym wypadku dobrym pomysłem jest dokładna lektura opisu oferty, a zwłaszcza opinii pod upatrzonym przez nas obiektem.

Spójrz na mapę

Kluczowym aspektem wyboru hotelu jest jego lokalizacja. Gdy wpadnie nam w oko atrakcyjna oferta dobrze ocenianego obiektu, przed rezerwacją warto upewnić się właśnie, gdzie znajduje się nasz faworyt. Jeśli jedziemy z naszą drugą połówką lub w grupie znajomych, lubimy dobrą zabawę i tętniące życiem deptaki, dobrym ruchem będzie rezerwacja pobytu w samym centrum kurortu. Jeśli z kolei planujemy wakacje z dziećmi i zależy nam na nieco spokojniejszym klimacie, wybierzmy miejsce na uboczu – najlepiej z prywatną plażą hotelową, do której dotrzemy bez konieczności przechodzenia przez ulicę. W ofercie warto sprawdzić również bliskość zabytków, bazarów, czy centrów handlowych. Nasze osobiste priorytety możemy oznaczyć w wyszukiwarce Wakacje.pl, umożliwiającej odnajdywanie hotelów z pomocą filtrów: „przy plaży”, „rozrywka i życie nocne” czy „dla dzieci”. Koniecznie sprawdźmy też długość transferu z lotniska – w przypadku nocnych lotów czy przejazdów z dziećmi mniejsza odległość jest na wagę złota.

Rozmiar ma znaczenie

Co oczywiste, hotele różnią się od siebie wielkością. W najpopularniejszych kierunkach turystycznych niezwykle popularne są duże kompleksy wypoczynkowe, zwane najczęściej resortami – nie ograniczają się one do jednego budynku, a często zawierają w sobie dziesiątki bungalowów, położonych w różnych zakątkach obszaru hotelowego. Oferują one z reguły dobrze rozwiniętą infrastrukturę, czyli różnorodne punkty gastronomiczne, pływalnie, place zabaw dla dzieci, sklepy czy gabinety spa. Tego typu „wakacyjne miasta” projektowane są z myślą o zaspokojeniu wszystkich możliwych potrzeb gości. Z drugiej strony, przy wyborze resortu, należy liczyć się z potencjalnie długimi dystansami do plaży, basenu czy bufetu. Jeśli nie lubimy zbyt dalekich pieszych wędrówek, a cenimy za to spokojną atmosferę, alternatywą są kameralne obiekty, z mniejszą liczbą pokoi i zajmujące relatywnie niewielką powierzchnię - można się po nich spodziewać nieco mniejszego basenu czy jadalni, a także cichszego klimatu i oszczędniejszych animacji.

Plaża, czyli wizytówka

Plaża to z reguły najważniejsze miejsce w kontekście błogiego wypoczynku, na jaki liczymy, wybierając się do nadmorskiego kurortu. Dlatego warto sprawdzić, przy jakiej plaży znajduje się nasz hotel – po pierwsze, czy jest piaszczysta, żwirowa, czy kamienna. Turyści najwyżej cenią sobie te z drobnym piaskiem. Po drugie, czy posiada łagodne zejście do morza – to szczególnie istotne, jeśli chcemy przysposabiać do pływania nasze małe pociechy. Po trzecie, czy możemy liczyć na odpłatny lub nieodpłatny serwis plażowy – leżaki, parasole czy ręczniki. W przypadku prywatnych plaż hotelowych, z reguły tego typu udogodnienia nie są dodatkowo płatne. Amatorzy sportów wodnych mogą też upewnić się, czy na naszej plaży będzie punkt udostępniający sprzęt do nurkowania czy windsurfingu. Wszystkie te informacje powinny być zamieszczone w opisie upatrzonego przez nas obiektu.

(S)pokój to podstawa

Masz już na celowniku wymarzony hotel, a w ofercie pozostał tylko pokój ekonomiczny? Upewnij się, czy wiesz, z czym wiąże się taki wybór. Być może warto rozważyć jeszcze inne opcje. Choć klasyfikacje pokoi nie są hotelarzom z góry narzucane, istnieją ogólnie przyjęte kategorie, które są uniwersalne praktycznie dla wszystkich zakątków świata. Sprawdzając ofertę zakwaterowania, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na typ pokoju, jego powierzchnię, wyposażenie oraz widok, jaki będzie nam towarzyszył każdego dnia. Wybrany rodzaj pokoju zawsze ma spory wpływ na ogólną cenę wyjazdu, jednak w przypadku wakacji typowo wypoczynkowych powinniśmy dwa razy zastanowić się przez pochopnymi oszczędnościami, szczególnie w przypadku wyjazdów z dziećmi. Małe kompendium wiedzy na temat najczęściej oferowanych typów pokoi odnaleźć można w artykule WP Finanse.

