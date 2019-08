Z wizytą w Kaliningradzie. Sprawdzamy, czy Polacy korzystają z dramowych wiz

Rosja w ostatnich miesiącach coraz bardziej otwiera się na turystów. Mogą oni od 1 lipca ubiegać się o darmowe wizy do obwodu kaliningradzkiego. Postanowiłam sprawdzić, co ma do zaoferowania jego stolica — Kaliningrad — i czy Polacy chętnie odwiedzają to postsowieckie miasto.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Gdańsk i Kaliningrad dzieli zaledwie 170 km, ale wyjątkowo dotkliwa i czasochłonna kontrola graniczna sprawiła, że czułam się, jakbym za chwilę miała naprawdę odwiedzić inny świat. Łącznie 10 godzin oczekiwania na przejściu granicznym odczytałam jako wyraźny znak, że wjeżdżam do przedsionka "rosyjskiego królestwa".

Monika Sikorska Podziel się

Pokryte rdzą balkony i dziurawe chodniki, a z drugiej strony doniosłe i dostojne gmachy, mające przypominać mieszkańcom i turystom o potędze Federacji Rosyjskiej. Surowy krajobraz zaniedbanego miasta sprawia, że szybko można się wobec tej potęgi zdystansować.

Monika Sikorska Podziel się

Jednak można odnieść wrażenie, że wielu mieszkańców Kaliningradu prowadzi "zachodni" styl życia. Młodzież chętnie spędza czas w parkach i nad wodą, których w mieście nie brakuje, a w ubiorze Rosjan bez trudu można dostrzec wpływy europejskich trendów. Choć trzeba przyznać, że znajomością języka angielskiego nie wszyscy mogą się pochwalić. Na szczęście moim rozmówcom nie brakowało dobrego nastroju i sposobów na przekazanie informacji.

Monika Sikorska Podziel się

Czy jadąc do Kaliningradu należy na coś uważać? Tak - za żadne skarby nie włączajcie transmisji danych w telefonie. Wystarczyły sekundy, by moja faktura opiewała na dodatkową kwotę 150 zł. I to jedyna przestroga. A to, co warto zobaczyć na miejscu i jakie atrakcje skrywa miasto, które wielu Polaków wciąż nazywa Królewcem, dowiecie się z powyższego materiału wideo.