"Za dużo pokazujesz". 19-latka wyrzucona ze szwedzkiego autobusu

Amanda Hansson wsiadła do autobusu w Malmö w południowej Szwecji, lecz była zmuszona szybko go opuścić. Wszystko przez jej strój, który nie spodobał się kierowcy. "Nigdy nie czułam się tak upokorzona" – napisała później na Facebooku.

To był gorący dzień na południu Szwecji. Termometry wskazywały 27 st. C, więc 19-letnia Amanda wybrała strój, jak jej się wydawało, adekwatny do pogody. Krótkie szorty oraz bluzkę zawiązaną z przodu na kokardę. Tak ubrana wsiadła do miejskiego autobusu, a gdy skasowała bilet, zatrzymał ją kierowca.