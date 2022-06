Za nami wielkie otwarcie wakacyjnej strefy wodnej BAMBOO BAY i koła młyńskiego Wonder Wheel w Energylandii

Znaleźliśmy najwyższy punkt widokowy!

Miejsce, w którym możemy zrobić zdjęcia niemal całemu Parkowi Rozrywki czy podziwiać jeżdżących na roller coasterach turystów. Między innymi takie udogodnienia daje koło młyńskie Wonder Wheel, którego premierowe przejażdżki zaliczyli dziś Goście Energylandii. Jedyne w swoim rodzaju młyńskie koło, znajdujące w Strefie Smoczy Gród to największa tego typu stacjonarna konstrukcja w Polsce. To model dedykowany do parku rozrywki. W zaprojektowanym białym okręgu składającym się z 15 szprych zauważymy aż 30 zamykanych gondoli, w których czujemy się bardzo bezpiecznie, a widok zapiera dech w piersiach. Mierząca 53 metry wysokości atrakcja, zabrać może jednorazowo aż 180 dorosłych pasażerów. Lokalizacja młyńskiego koła została zaplanowana tak by widok obejmował cały Park Rozrywki, w tym także budującą się nową Strefę Sweet Valley (premiera jeszcze w tym sezonie). Gondole poruszające się przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, osiągają delikatną prędkość około 1,5 m/s, czyli około 5,4 km/h! To jedyna tego typu atrakcja w całym Parku, która bez osiągania zawrotnych prędkości zawróci w głowie każdemu chcącemu wznieść nad ziemie i nieco pobujać w obłokach!