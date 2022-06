Zabalsamowany krokodyl i osioł z sześcioma nogami. Wyjątkowa atrakcja podbija serca turystów

Co ciekawe, w gabinetach osobliwości nie katalogowano przedmiotów. To, co było charakterystyczne dla tego typu miejsc, to swoisty chaos, a nawet bałagan. Obok siebie znajdowały się więc nieopisane i z pozoru całkowicie niepasujące przedmioty z różnych epok. W przeciwieństwie do dzisiejszych muzeów, gabinety osobliwości nie były dostępne dla szerokiej publiczności. Odwiedzały je przede wszystkim osoby o podobnych zainteresowaniach, które w trakcie wizyt prowadziły intensywne dyskusje i toczyły spory.