Zachwycił się Polską. 10 rzeczy, które urzekają obcokrajowców

"Cudze chwalicie, swego nie znacie". A tu przyjechał człowiek z zagranicy, zachwycił się naszym krajem i jeszcze zaczął opisywać zalety Polski na świecie. Możemy zatem być dumni, że coś, co dla nas jest codziennością, podbija serca obcokrajowców.

Polska cieszy się coraz większym powodzeniem wśród zagranicznych turystów

Angielski dziennikarz podróżniczy, Harry Kettle, na jednym z portali internetowych uznał Polskę za "najbardziej niedoceniany kraj na świecie". Z pewnością nie jesteśmy pierwszym europejskim krajem, którego nazwa przychodzi zagranicznym turystom do głowy w czasie wakacji. Ale mimo wszystko posiadamy kilka atutów, dzięki którym stajemy się atrakcyjniejsi od takich państw jak Francja, Hiszpania, Niemcy czy Wielka Brytania.

10. Tanio, tanio, tanio Choć może to się wydawać nam jakimś nieporozumieniem, Polska jest krajem dość korzystnym cenowo. Nie tylko jeśli chodzi o jedzenie kupowane w sklepach, ale też to, które zamawiamy w restauracji. I choć nasz angielski gloryfikator podał jako przykład taniego dania tradycyjnie polskiego burgera z frytkami i piwo, za które zapłacił jedynie 5 euro (ok. 22 zł) to nawet ceny posiłków bardziej wyszukanych potrafią być naprawdę przystępne.

9. Świetne jedzenie

Większości z nas tradycyjna polska kuchnia kojarzy się z dość tłustymi daniami. Golonka, schabowy czy gołąbki królują na naszych stołach. Prócz nich znajdziemy też smalec, mnóstwo rodzajów kiełbas, a nawet lekkie z pozoru pierogi potrafią być obficie polane tłuszczem. Mimo wszystko warto tych różności spróbować.

A jeśli macie już dosyć żurku i bigosu, które podbijają podniebienia obcokrajowców, pamiętajcie, że istnieje wiele potraw regionalnych. W podróży po Polsce warto więc posmakować cebularza lubelskiego, bryndzy podhalańskiej czy słodkich truskawek kaszubskich. Dla chętnych również paprykarz szczeciński.



8. Idealny rozmiar

Angielski wielbiciel naszego kraju zwrócił uwagę na rzecz niezwykłą. Polska nie jest ani za duża, ani za mała, dzięki czemu przedostanie się z jednego jej krańca na drugi może zająć ok. 6 godzin (!). Wydaje się, że ten czas przejazdu został jakoś dziwnie skrócony, ale wcale nie. Podróż pociągiem z Gdyni do Krakowa trwa przecież właśnie tyle, a ponadto trzeba przyznać, że stale rośnie też komfort, z jakim możemy się przemieszczać.

7. Jesteśmy fajni

Niezależnie, co sami myślimy o sobie, jesteśmy postrzegani jako naród bardzo otwarty i uśmiechnięty. Do tego pojawiają się głosy, że Polska jest krajem bardzo bezpiecznym. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak napawać się dumą z tego powodu i robić wszystko, by ta opinia się nie zmieniła.

6. Taki mamy sportowy klimat

Polska pasja do kibicowania jest znana na świecie bardzo dobrze. Oczywiście w tym pozytywnym kontekście wspierania swoich idoli na boisku, a nie wszczynania kibolskich burd. Ten pierwszy aspekt prawie całkowicie przysłania negatywne skojarzenia i sprawia, że zagraniczni turyści przyjeżdżają do nas często tylko po to, by poczuć ducha sportu. I to nie tylko w czasie wielkich imprez związanych z meczami piłki nożnej. Znani jesteśmy również ze wspierania małych, lokalnych klubów, a także innych dyscyplin, jak siatkówka czy piłka ręczna.



5. Piękna historia

Elementem, który zaskakująco często przewija się w zachwytach obcokrajowców nad Polską, jest jej przeszłość. Burzliwe dzieje sprawiają, że powinniśmy być dumni z naszej historii, której wielu (a na pewno nasz angielski wielbiciel) nam zazdrości.

4. Polskie Święta

Przeszłość nierozerwalnie łączy się z tradycją, a tradycyjnie najbardziej magicznym momentem w roku są Święta Bożego Narodzenia. I choć wiele elementów, które pojawiają się w tym okresie w naszych domach, podpatrzyliśmy od niemieckich sąsiadów (jak udekorowane bombkami drzewko), to w dalszym ciągu jest to niezwykły czas w ciągu roku. Puszystego śniegu będzie w tym okresie z roku na rok pewnie coraz mniej, ale nie znikną dekoracje i bożonarodzeniowe jarmarki, które można zobaczyć na wielu polskich rynkach i starówkach.

3. Stare Miasta

Po prostu. Pozachwycajmy się chwilę urodą tego, co najstarsze w naszych miastach. Niezależnie, czy są to małe urokliwe ryneczki, czy tętniące życiem centrum miasta. Historyczne budynki niejednokrotnie cieszą oczy wspaniałymi zdobieniami elewacji, ale też są nośnikiem wielu historii, z którymi warto się zapoznać.



2. Ukryty klejnot

Nie ma chyba miasta w Polsce, które nie byłoby wyjątkowe. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Lublin, Wrocław, Łódź, Zamość… wymieniać można by godzinami. A warto po prostu tam pojechać i docenić to, co mamy tak blisko.

1. Polska przyroda

Czy 23 parki narodowe to dużo czy mało? Na pewno jest to świadectwo tego, że czas wolny można równie dobrze spędzać poza miastem. Zachęcają do tego nie tylko piękne widoki, ale też infrastruktura, dzięki której możemy przejechać większość kraju na rowerze. A mamy co objeżdżać – morze, jeziora, doliny, góry. Wszystko zachwycające i godne uwagi.



I jest jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy sami poznawać lepiej nasz kraj. Staniemy się wtedy bardziej świadomymi podróżnikami i nawet, gdy będziemy zwiedzać inne państwa, możemy promować Polskę i być jej ambasadorami w świecie.

