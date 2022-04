Zaginął mężczyzna. Był widziany na szlaku turystycznym w Beskidach

Zaginął Adrian Pietranek. Jak wygląda?

Adrian Pietranek wygląda na ok. 40 lat. Ma 185-187 cm wzrostu i waży ok. 105 kg. Sylwetka muskularna, krępa. Mężczyzna jest ogolony na łyso, ale nosi dużą czarną brodę oraz wąsy. Jego cechy charakterystyczne to tatuaże - na obu ramionach i lewym przedramieniu.