Zagraniczne wakacje i bezpieczeństwo - jak to połączyć?

Dlaczego turysta bez polisy turystycznej nie powinien czuć się swobodnie zagranicą?

Przede wszystkim dlatego, że wypadki chodzą po ludziach i tak naprawdę nigdy nie wiadomo kiedy coś przydarzy się nam i będziemy potrzebować pomocy. Oczywiście wiele osób naiwnie zakłada, że wszelkiego rodzaju nieszczęścia zdarzają się każdemu tylko nie im, ale czasami życie brutalnie weryfikuje takie podejście. Patrząc co obecnie dzieje się na świecie, można śmiało stwierdzić, że wyjazd na zagraniczne wakacje bez polisy turystycznej może wiązać się ze sporym ryzykiem . Dużo przydatnych informacji na temat polisy turystycznej znajdziesz na WakacyjnaPolisa.pl

No dobrze, ale przed czym właściwie chroni ubezpieczenie podróżne?

OC

Koszty leczenia

Choroba może dotknąć Cię wszędzie oraz w każdej chwili. Dzięki polisie turystycznej będziesz mógł liczyć na pomoc lekarską, transport do placówki medycznej, niektóre zabiegi, badania diagnostyczne, a nawet pomoc stomatologiczną całkowicie za darmo . Jest to szczególnie istotny element ubezpieczenia, ponieważ leczenie poza granicami Polski jest niesamowicie drogie.

NNW

Wypadek, w którym Twój stan zdrowia się pogorszy, nie musi oznaczać ruiny finansowej. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, które będziesz mógł przeznaczyć na leczenie lub rehabilitację . Jeśli umrzesz, Twoja rodzina również zostanie objęta opieką i otrzyma środki finansowe zagwarantowane w umowie. Pamiętaj, że NNW to najczęściej pakiet dodatkowy, którego nie znajdziesz w standardowej polisie .

Kradzież lub utrata bagażu

Sytuacja stara jak świat - lotnisko, pełno ludzi i Ty- próbujący ogarnąć całą rodzinę, by wsiadła do odpowiedniego samolotu. Skala problemu zagubionego bagażu jest ogromna. Wystarczy chwila nieuwagi, byś został bez swoich rzeczy, w obcym kraju, nie wiedząc co zrobić. Polisa turystyczna ma również rozwiązanie na tego typu sytuacje. Wystarczy, że kupisz niezbędne rzeczy i przekażesz rachunki ubezpieczycielowi. Po niedługim czasie na Twoim koncie pojawi się stosowne zadośćuczynienie.