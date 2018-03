Greckie wakacje po raz kolejny hitem. Będą przebojem lata 2018

Polacy od kilku lat stawiają głownie na wypoczynek w Grecji. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie tak samo. Aktualnie kraj ten jest wakacyjnym numerem jeden w biurach podróży.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Hellada cieszy się niezwykle dużą popularnością. Przyciąga turystów m.in. pięknymi kurortami i pysznym jedzeniem (Shutterstock.com)

Powoli dobiega końca sprzedaż wycieczek z oferty first minute. Oznacza to, że można wskazać, który kierunek będzie cieszyć się w nadchodzącym lecie największym zainteresowaniem. W tym roku na pierwszą pozycję znów wysunęła się Grecja.

– Od kwietnia do października urlop w Grecji spędzi co czwarty turysta – mówi Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl. Wypoczynek w Helladzie zarezerwowało już o 8 proc. więcej polskich wczasowiczów niż w ubiegłym roku.

Co sprawia, że chce tu wypoczywać tak wiele osób? – Coraz wyższa jakość hoteli, rosnąca liczba aquaparków i dodatkowe programy z jednej strony, z drugiej - niezmienne słońce, wyjątkowe plaże i dostępność cenowa. Tym Hellada przyciąga w wakacje najwięcej chętnych z Polski. Rośnie popularność Egiptu i Turcji, ale to Grecja pozostaje krajem bezpiecznym i pozwala na aktywności niedostępne gdzie indziej – mówi w rozmowie z WP Wojciech Skoczyński, prezes biura podróży Grecos.

Dodaje również, że klienci mają coraz wyższe wymagania, dlatego w Grecji powstają nowe hotele i aquaparki. Te już istniejące regularnie są remontowane i rozbudowywane.

Shutterstock.com Podziel się

Kreta najpopularniejsza

Najwięcej osób spędzi wakacje na Krecie, najpopularniejszej wyspie nie tylko w Grecji, ale w całym basenie Morza Śródziemnego. Poza rajskimi plażami, oferuje ona górskie krajobrazy, niezwykłe zabytki i cuda natury - np. najpiękniejszą lagunę w Europie. Do najpopularniejszych wysp greckich należą także Zakynthos, Rodos, Kos i Korfu.

Kiedy najlepiej kupować bilety do Grecji?

To już ostatnie dni na wykupienie wczasów w przedsprzedaży – promocje trwają do końca marca. W niektórych biurach wycieczki zostały wyprzedane już w 80 proc. W ofercie first minute najwięcej osób rezerwuje urlop na czerwiec i maj, potem lipiec i sierpień. Tak duże zainteresowanie Grecją powoduje, że czekanie z rezerwacją do lata jest ryzykowne - znaczna część miejsc w samolotach i hotelach będzie wyprzedana, a to oznacza utrudnienia w planowaniu wakacji.

Shutterstock.com Podziel się

Jednym z nich będzie wylot z najbliższego lotniska. Może to oznaczać, że interesująca nas oferta będzie z lotniska z Katowic, a my mieszkamy w Sopocie. Wczesna rezerwacja to większy wybór i swoboda. Druga rzecz - wyjazdy rodzinne lub ze znajomymi. Im więcej osób, tym z biegiem czasu trudniej o rezerwację pokoi w tym samym hotelu. Teraz jest jeszcze większa możliwość zarezerwowania miejsc w tym samym obiekcie i blisko siebie. Podobnie z samolotami.

Większość turystów wyjeżdżających do Grecji, bo aż 80 proc., wybiera wyżywienie all inclusive. Ponad 50 proc. to rezerwacje par, pozostała część to rodziny z dziećmi. – Na rodziny do końca marca czekają zniżki dla dzieci i pakiety gwarancji, od kwietnia promocje wygasną. Teraz też jest największy wybór pokoi rodzinnych i hoteli z atrakcjami.

Za tygodniowe wakacje w hotelu 3-gwiazdkowym zapłacimy już od 1640 zł. W cenę wyjazdu wliczone są bilety lotnicze. Jeśli zależy nam na wyższym standardzie i wyżywieniu all inclusive, wycieczka wyniesie nas min. 2350 zł.