Zagroda Maziarska w Łosiu. Kim byli i czym zajmowali się maziarze?

Łosie to niewielka wioska oddalona o ok. 40 km od Nowego Sącza i ok. 30 km od Krynicy-Zdroju. Choć jej nazwa wskazywałaby na bliższy związek ze zwierzakami, to próżno szukać konkretnych danych potwierdzających obecność łosi na tych terenach. Wiadomo natomiast, że dawniej mieszkali tutaj m.in. Łemkowie (wschodniosłowiańska grupa etniczna), którzy zostali przymusowo wysiedleni w ramach akcji "Wisła" w 1947 roku.