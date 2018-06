Zagrożeniem dla polskich zabytków są… ptaki. Stanowią coraz większy problem

Czy zwykły gołąb może zaszkodzić ponad pięciusetletniemu budynkowi? Okazuje się, że tak. Skład chemiczny ptasich odchodów niszczy fasady, a ciężkie gniazda stanowią zagrożenie dla drewnianych konstrukcji. Konserwatorzy budynków zaczynają się martwić.



Poważny, skrzydlaty problem

Głównym przeciwnikiem osób odpowiedzialnych za utrzymanie zabytków w czystości są ptaki, które bardzo dobrze przystosowały się do życia w sąsiedztwie człowieka. Dzięki dużej dostępności pokarmu ich populacja utrzymuje się na bardzo wysokim pułapie, dla przykładu – tylko we Wrocławiu jest już ok. 80 tys. samych gołębi. Największym zagrożeniem dla zabytkowych konstrukcji jest zawarty w ptasich odchodach amoniak. – Same ptaki nie czynią zbyt dużych szkód w zabytkach, robią to ich odchody. Ze względu na agresywny skład chemiczny, ptasie odchody silnie oddziałują na materiały budowlane.