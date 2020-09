Zakaz lotów od 2 września. Na liście popularne kierunki

Od 2 września obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zakazu lotów do Polski. Na liście są 44 państwa, w tym popularne wśród polskich turystów Hiszpania czy Malta.

Rozporządzenie w sprawie zakazu lotów obowiązuje od 2 do 15 września 2020 r

Zakaz lotów - lista krajów

W rozporządzaniu czytamy, że zakaz nie obowiązuje m.in. w przypadku lotów wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie. Turyści podróżujący z biurem podróży nie powinni mieć zatem problemu z powrotem do kraju.

Jak informuje portal Wakacje.pl, biura podróży od momentu ogłoszenia rozporządzenia intensywnie pracują nad tym, żeby zapewnić bezpieczny powrót do Polski wszystkim turystom, bez względu na to, jakim typem przelotu wylecieli i mieli wrócić. Zapewniają też, że będą tak planować powroty, żeby maksymalnie uniknąć skracania turystom wypoczynku. "Jest duża szansa na to, że turyści, którzy mieli wracać liniami rejsowymi, wrócą tego samego dnia lub 1-2 dni wcześniej" - czytamy w "Magazynie Wakacje.pl".

Osoby, które na własną rękę planowały urlop w krajach, które znalazły się na liście, mają odwołane loty. Jeśli wciąż chcą polecieć na wakacje lub wrócić do kraju, to mają taką możliwość. Wystarczy kupić lot z przesiadką w kraju, którego nie obejmuje zakaz.

Zakaz lotów - co z Hiszpanią?

W Hiszpanii wciąż przebywa sporo turystów z Polski. Ambasada RP w Madrycie poinformowała, że PLL LOT zorganizują siedem lotów czarterowych z Hiszpanii od 2 do 6 września. "Połączenia są dostępne bezpłatnie dla pasażerów PLL LOT, którzy posiadają już bilety na rejsy powrotne ze wskazanych miast w Hiszpanii do Polski oraz odpłatnie dla osób, które chcą z nich skorzystać i spełniają warunki wjazdu na terytorium Polski (z uwzględnieniem pierwszeństwa dla pasażerów PLL LOT powracających do Polski)" - czytamy na stronie gov.pl

Co ważne, granice Hiszpanii i Polski pozostają otwarte, a hiszpańskie lotniska obsługują loty do wielu europejskich państw, dlatego nie ma problemu, by wrócić do kraju np. z przesiadką.

Lista krajów z zakazem lotów do Polski w dniach 2-15 września wygląda następująco:Co

Belize;

Bośni i Hercegowiny;

Czarnogóry;

Federacyjnej Republiki Brazylii;

Królestwa Bahrajnu;

Królestwa Eswatini;

Królestwa Hiszpanii;

Meksykańskich Stanów Zjednoczonych;

Izraela;

Kataru;

Kuwejtu;

Libii;

Albanii;

Argentyny;

Armenii;

Chile;

Republiki Dominikańskiej;

Ekwadoru;

Gwatemali;

Hondurasu;

Indii;

Iraku;

Kazachstanu;

Kolumbii;

Kosowa;

Kostaryki;

Republiki Libańskiej;

Republiki Macedonii Północnej;

Republiki Malediwów;

Malty;

Mołdawii;

Namibii;

Panamy;

Paragwaju;

Peru;

Republiki Południowej Afryki;

Republiki Salwadoru;

Republiki Surinamu;

Republiki Zielonego Przylądka;

Rumunii;

Stanów Zjednoczonych Ameryki;

Wielkiego Księstwa Luksemburga;

Wielonarodowego Państwa Boliwia;

Wspólnoty Bahamów

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl