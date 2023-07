Zakazane lasy PRL. Miejsce, którego nie było na mapach

To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc z okresu PRL. Aby je utworzyć, wysiedlono kilka wsi, a teren ogrodzono wysokim płotem. Wstęp miały tu tylko wysoko postawione w partii osoby oraz pracownicy ośrodka. Był to jeden z najpiękniejszych i najbardziej strzeżonych obiektów w Polsce. Sprawdziliśmy, co dzieje się tam dzisiaj.