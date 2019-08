Zakopała pieluchę dziecka w piasku. Trwają poszukiwania turystki

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać skandaliczne zachowanie jednej z turystek na plaży na Filipinach. Kobieta zakopała brudną pieluszkę dziecka w piasku. Z tego powodu kąpielisko zostało zamknięte, choć wcześniej było czyszczone przez wiele miesięcy.

Filipińska wyspa Boracay została ponownie otwarta dla turystów w październiku zeszłego roku. Wcześniej cały jej teren był czyszczony przez kilka miesięcy, ponieważ przez nadużycia hotelarzy, mieszkańców i licznych turystów (2 mln osób rocznie) doprowadzono tam do katastrofy ekologicznej.

Do użytku oddano więc czystą wyspę, na której obowiązują liczne obostrzenia. Wstępnie oszacowano, że proces "regeneracji" natury w tym rejonie świata może potrwać do 2025 r., ale zachowanie niektórych przyjezdnych sprawia, że czas ten może się wydłużyć.

Dwie turystki opiekowały się małym dzieckiem na plaży. Gdy chłopiec załatwił potrzebę fizjologiczną, wtedy, co widać na upublicznionym nagraniu, jedna kobiet zaczęła myć go w wodzie, a w międzyczasie druga zajęła się zakopywaniem w piasku pieluchy. I to właśnie ona jest poszukiwana przez lokalne służby.