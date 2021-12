Zakopane szykuje się do sylwestra. Mieszkańcy i turyści zirytowani

Wzmocniona będzie też siatka połączeń kolejowych. 1 stycznia w godzinach nocnych POLREGIO uruchomi nadprogramowe pociągi do Krakowa, które wyjadą z Zakopanego o 1:40 i 3:14. Dodatkowe składy odjadą też o 4:32 (do Krakowa), o 6:24 (do Gdyni Głównej przez Łódź i Bydgoszcz) i 8:18 (do Krakowa).