Zakynthos. Polka pierwszą zarażoną koronawirusem turystką na wyspie

Próbkę do badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 pobrano od turystki w dniu przylotu, czyli 19 lipca. Było to badanie wyrywkowe. Okazało się, że wynik testu jest pozytywny. Greckie media poinformowały, że kobieta i jej rodzina zostali przeniesieni do hotelu w Keri, w południowej części wyspy, który został specjalnie przygotowany jako miejsce do odbycia kwarantanny