Zalety i wady walizek kabinowych

Bilety lotnicze są często do nabycia w tak niskiej cenie, że grzechem byłoby nie polecieć na weekendowy city break czy długo odwlekane wakacje. Na pokład można najczęściej wziąć jedynie walizkę kabinową (tak zwany bagaż podręczny), która musi być zgodna ze standardem danych linii lotniczych. Wiele osób zastanawia się, czy warto kupić walizkę kabinową i czy faktycznie jest ona przydatna, a także praktyczna w użytkowaniu. W artykule przedstawimy zalety i wady różnych walizek kabinowych, a także kwestie, o których warto pamiętać przed zakupem.

Warto pokrótce przypomnieć, czym tak właściwie są walizki kabinowe. To bagaż niewielkich rozmiarów, najczęściej wykonany z tworzywa sztucznego, choć zdarzają się również modele z włókien syntetycznych, które można zabrać ze sobą na pokład samolotu bez konieczności odprawiania się. Każdy przewoźnik podaje dopuszczalne wymiary walizki kabinowej, a niekiedy także jej maksymalną wagę. Różnice między dopuszczalnymi wymiarami bagażu podręcznego nie są duże, ale występują. Przykładowe rozmiary walizek kabinowych w różnych liniach lotniczych przedstawiają się następująco:

• Ryanair – 40 x 20 x 25 cm / do 10 kg

• Wizzair – 40 x 30 x 20 cm / do 10 kg

• Lufthansa – 55 x 40 x 23 cm / do 8 kg

• LOT – 55 x 40 x 23 cm / do 8 kg

• easyJet – 56 x 45 x 25 cm / do 10 kg

• AirFrance – 55 x 35 x 25 cm / do 12 kg