Bajecznie kolorowa wieś. Wyjątkowe miejsce w Małopolsce

Oprócz wspomnianej Zagrody Felicji Curyłowej, w Zalipiu warto także zwiedzić Dom Malarek, gdzie można zapoznać się z techniką zdobienia domów oraz przestudiować mapę wsi wraz z pozostałymi atrakcjami, przygotowanymi z myślą o turystach. Co więcej, jest to również lokalny dom kultury, w którym regularnie odbywają się warsztaty plastyczne. Wstęp do tego obiektu jest bezpłatny. W sezonie turystycznym otwarty zaprasza gości od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 16, a w weekendy od godz. 11 do 16. Poza sezonem można go odwiedzać w dni powszednie, od godz. 8 do 16.