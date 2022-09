Żałobnicy notorycznie zostawiają w hołdzie królowej Elżbiecie II dwie rzeczy. Władze apelują

Władze proszą, by nie zostawiać niektórych przedmiotów

Organizacja charytatywna Royal Parks, która zarządza i opiekuje się ośmioma parkami na terenie Londynu, w tym przyległym do Pałacu Buckingham Green Parkiem, poprosiła, by nie przynosić przedmiotów nienadających się do kompostowania, w tym właśnie pluszowych zabawek oraz balonów, nie zostawiać zniczy poza wyznaczonymi miejscami, zaś kwiaty kłaść jedynie bez folii, dzięki czemu dłużej przetrwają.