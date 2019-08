Zamek Marii Stuart został wystawiony na sprzedaż. Kusząca oferta

Ulubione miejsce słynnej szkockiej władczyni oddalone jest ok. 20 km od Edynburga. Choć został prawie całkowicie zniszczony w czasie powstań jakobitów, to pod koniec XVIII w. przeszedł gruntowny remont. A teraz aktualny właściciel zamierza tę posiadłość sprzedać.

To on zaprojektował wygląd zamku w środku i na zewnątrz. Dziedziniec otoczony flankami nawiązuje do tradycyjnych szkockich twierdz, ale wewnątrz jest już bardzo dekoracyjnie. 13 sypialni oraz stajnia i prywatna karczma – to wszystko znajduje się na terenie 5-hektarowej posiadłości.