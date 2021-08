Zamość. Mężczyzna włamał się do hostelu, aby usmażyć sobie jajecznicę

W minionym tygodniu, policja zatrzymała mężczyznę, który bezprawnie wdarł się do zamojskiego hostelu. Mężczyzna udał się pod budynek w godzinach nocnych, wepchnął do środka okno, a następnie wtargnął do pomieszczenia magazynowego. Stamtąd udał się do kuchni i pod nieobecność pracowników postanowił usmażyć sobie jajecznicę.