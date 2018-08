Zanurzyła stopę w fontannie. Musi zapłacić 450 euro

Przybywający do Rzymu chcą przez chwilę poczuć magię filmu i niczym bohaterka filmu "Słodkie życie" Felliniego wykąpać się w fontannach. Sugerujemy jednak tego nie robić, bo karabinierzy mogą nas ukarać mandatem w kwocie 450 euro (ok. 2 tys. zł).

Przekonała się o tym pewna Amerykanka, która została oskarżona o znieważenie miejsca pamięci. 68-letnia turystka została zatrzymana przez strażników miejskich oraz karabinierów w momencie, gdy zanurzała stopę w fontannie przy Ołtarzu Ojczyzny na placu Weneckim. Została ukarana mandatem w kwocie 450 euro (ok. 2 tys. zł). Turystka na posterunku usłyszała zarzut z artykułu o znieważeniu grobu, cmentarza lub miejsca pamięci, za co przewidziana jest kara od 6 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności.