Majówka według Polaków. Ponad połowa stawia na specyficzny typ wyjazdu

Jak wynika z najnowszego badania POT, wypoczywać w kraju planuje w tym czasie co czwarty ankietowany, natomiast za granicą – co dwunasty. 12 proc. respondentów nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie do kierunku wyjazdu. Deklarują, że planują wyjechać, ale nie wiedzą jeszcze dokąd.