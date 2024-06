Żar leje się z nieba. Mordercze upały nawiedzają turystyczne kraje

Piekielne upały

We wtorek w trzech miejscach w Grecji temperatura przekroczyła 39 st. C. Z kolei w środę po południu w Atenach termometry pokazały 34 st. C. Władze apelują do mieszkańców i gości o picie dużych ilości wody i unikanie przebywania na zewnątrz w najgorętszych porach dnia. Co ciekawe, to najcieplejszy pierwszy tydzień czerwca w Grecji w historii pomiarów. Poprzedni rekord dla tego okresu padł w 2019 r.