Żarnowiec. To miała być pierwsza polska elektrownia jądrowa. Co poszło nie tak?

Polacy nie chcieli elektrowni jądrowej. Czarnobyl przelał falę goryczy?

Warto podkreślić, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce od początku wzbudzała kontrowersje. Przeciwko inwestycji protestowali szczególnie mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przełomem w tej kwestii był rok 1986. Właśnie wtedy doszło do katastrofy w Czarnobylu, co w wielu osobach wzbudziło jeszcze większy strach. Jednak nie wpłynęło to na decyzje władzy i prace były kontynuowane. Przerwano je dopiero trzy lata później, kiedy rząd Tadeusza Mazowieckiego podjął decyzję o wykonaniu kolejnych badań i analiz.