Zaskakujące oblicze wakacyjnego kraju. Takiego go nie znacie

Co ma Turcja do indyka

Od miejscowych dowiaduję się, że w Morzu Czarnym żyją łososie, które są tu popularnym daniem i towarem eksportowym. Na stole nie spotykam za to indyka, choć jest ukryty w angielskiej nazwie kraju: Turkey. Ptak pochodzi z Ameryki Północnej, ale w Europie poznano go za sprawą kupców przywożących towary ze wschodu. Tak rozniosła się wieść, że indyki pochodzą z Turcji (polskie słowo "indyk" pochodzi z kolei od łacińskiego "indicus" - indyjski, w nawiązaniu do Ameryki, którą pierwsi odkrywcy wzięli za Indie).