Zaskoczenie podczas zakupów we Włoszech. "Wyglądały naprawdę przerażająco"

Jedna z czytelniczek podzieliła się z nami zdjęciem, które zrobiła w supermarkecie znajdującym się na północy Włoch. - Na początku trudno było mi uwierzyć w to, co zobaczyłam. Widziałam czekoladowe mikołaje, bałwany, misie, ale diabły? - tłumaczy w rozmowie z redakcją WP Turystyka pani Ania. - Co prawda, skojarzyło mi się to z prezentem dla niegrzecznych, ale pierwszy raz coś takiego widziałam. Te figurki wyglądały naprawdę przerażająco - dodaje.