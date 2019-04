Pijana kobieta wyrzucona z samolotu. "Twerkowała" i pokazywała pośladki

Alkohol przed startem samolotu to zawsze zły pomysł. Tym razem przekonali się o tym pasażerowie lecący z Orlando do Newark w Stanach Zjednoczonych. Pijana kobieta kłóciła się z obsługą i "twerkowała", pokazując wszystkim pośladki. Ale to nie wszystko.

Pozostali pasażerowie wiwatowali i bili brawo, kiedy kobieta w końcu wysiadła z samolotu (Youtube.com)

Zaczęło się od tego, że pasażerka nie chciała przed startem wyłączyć telefonu. Między nią a personelem pokładowym wywiązała się kłótnia. Kobieta zachowywała się agresywnie, więc obsługa postanowiła wyprowadzić ją z maszyny. Na nagraniu widać, jak pasażerka na chwilę uspokoiła się, najwyraźniej prosząc o pozostanie na pokładzie. Odwróciła się, jęcząc i szlochając i wtedy zauważyła, że kilkoro pasażerów rejestruje jej poczynania.

– Nagrajcie wszystko, co chcecie! – krzyknęła. Po czym odwróciła się i zaczęła "twerkować" (m.in. rytmicznie potrząsać tylnią częścią ciała), obnażając się przy tym i pokazując pośladki. – Walcz ze mną, szm...o! Zrób coś, zrób coś! Och! Nic nie zrobisz, bo jesteś żałosnym d...m! – powrzaskiwała.

Wyjęła z szafki torebkę, a stewardesa wezwała ją na przód samolotu, aby ją eskortować. Inni pasażerowie kibicowali załodze, krzycząc: "Wyjdź, wyjdź! Do widzenia!". Ostatecznie kobieta opuściła pokład samolotu, a podróżujący mogli odetchnąć z ulgą.

Awanturujący się pasażerowie to wciąż żywy problem, z którym nie do końca wiadomo, jak sobie radzić. Pijani podróżni często wszczynają awantury, kłócą się z załogą, a nawet wdają się w bójki. Niestraszne im kary finansowe ani wydalenie z samolotu.

