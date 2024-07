Zatonął ponad 300 lat temu. "Te kosztowności mogą zaślepić każdego"

Wróćmy jeszcze na koniec do rozpalającego wyobraźnię wielu, załadowanego skarbami zatopionego okrętu San José. Są różne teorie, co do tego, co z nim zrobić. Różne kraje kłócą się też o to, do kogo właściwie należy skarb. W tej chwili działania wydobywcze zaczyna Kolumbia. Ona też ogłosiła, że teren wokół wraku stał się chronionym obszarem archeologicznym.