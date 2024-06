Zauważyli ją w środku miasta. Nie dotykaj!

Objawy poparzenia barszczem

Na czym dokładnie polega ryzyko związane z kontaktem z tą nietypową rośliną? Osoba, która dotknie liści barszczu, zwłaszcza gdy sa one mokre, w pierwszych chwilach nie odczuwa żadnego bólu. Objawy pojawiają się dopiero po kilkunastu minutach, a ich największa intensywność notowana jest w okresie 30 minut do dwóch godzin po kontakcie z liśćmi. Skóra njabardziej piecze w słoneczne dni, ponieważ światło ultrafioletowe nasila objawy działania funarokumaryny (to substancja, która odpowiada za podrażnienia).