Wieża, która pozwala wyjrzeć ponad drzewa. Dotrzesz tam w półtorej godziny

Na Eliaszówkę można wejść na kilka sposobów. Na szczyt prowadzi kilka znakowanych szlaków turystycznych , z których większość ma swój początek w pobliżu miejscowości Piwniczna-Zdrój. Nic więc dziwnego, że większość turystów to właśnie tu zatrzymuje się na nocleg, traktując Piwniczną-Zdrój jako doskonałą bazę wypadową do zwiedzania całej malowniczej okolicy.

Najkrótszy szlak turystyczny na Eliaszówkę liczy ok. 3,5 km, a jego pokonanie zajmuje niewiele ponad godzinę. To świetna propozycja na spacer na łonie natury, a także szansa na zobaczenie jednej z piękniejszych panoram w Beskidzie Sądeckim.

Aby wejść na szlak, musimy najpierw dostać się na przełęcz Obidza . To wyjątkowe miejsce, z którego roztaczają się piękne widoki. Przełęcz leży na wysokości 908 m n.p.m. i można do niej dojechać bezpośrednio samochodem.

Po ok. 1,5 godz. spokojnego marszu szlakiem z przełęczy Obidza docieramy do celu naszej wędrówki – na szczyt Eliaszówka. Eliaszówka wznosi się na wysokość 1024 m n.p.m., przez co stanowi najwyższy szczyt w Górach Lubowelskich. Przed II wojną światową zbocza góry były niemal całkowicie bezleśne – wykorzystywano je bowiem do celów pasterskich. Dziś porasta je las, przez który widoki stopniowo ulegają ograniczeniu. W ich podziwianiu pomaga jednak wieża widokowa, która pozwala sięgnąć wzrokiem ponad korony drzew i nacieszyć się niesamowitą panoramą okolicy.